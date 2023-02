APRICA (SO) – Si è chiusa domenica 12 febbraio con una vittoria di Sofia Parravicini nello slalom gigante la tre giorni di gare che si è tenuta all’Aprica. Le gare erano valide come Fis Cittadini quelle di venerdì e Fis Junior quelle di sabato e domenica.

Dopo un’ottima prestazione, Parravicini taglia il traguardo con il miglior tempo fissando le lancette del crono sui 2’05”85. Sfiora invece il podio Linda Amidei che chiude in quarta posizione col tempo di 2’07”72. Buone gare anche per Rebecca Meles 23esima, Nella Pomoni 28esima, Clelia Milani 32esima e Aurora Cervini 49esima.

Nella gara maschile, va vicino al podio Luca Bianchi che coglie un buon settimo posto, seguito da Nico Picech decimo, Gabriele Bianchi 15esimo, Alessandro Pizzi 21esimo, Simone Tondale 33esimo, Giacomo Galli 41esimo, Riccardo Mariuzzo 57esimo e Giorgio Ferri 85esimo. Fuori nella prima manche Matteo Berera e Ruggero Traniello.

Andando a ritroso, nella gara di sabato, al femminile sempre nel gigante Fis Junior, la migliore delle lecchesi è stata Rebecca Meles che chiude in 19esima posizione. Fuori nella seconda manche Linda Amidei. Cancellata invece la gara maschile.

Venerdì 10 febbraio le gare maschile e femminile valide come Fis Cittadini. Tra le donne per il Lecco la migliore è stata Nella Pomoni che ha chiuso in 19esima posizione, subito seguita da Rebecca Meles 20esima. In campo maschile, Luca Bianchi chiude al decimo posto al termine di una buona gara, poco distante Gabriele Bianchi 19esimo. Fuori nella seconda manche Matteo Berera e Ruggero Traniello.