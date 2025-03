SCI CLUB LECCO: PIZZAGALLI CAMPIONE REGIONALE BABY, TRANIELLO E AMIDEI VINCONO A MADESIMO

VALFURVA (SO) – Una due giorni da incorniciare per lo Sci Club Lecco quella che si è svolta a Santa Caterina Valfurva sabato e domenica, dove si sono svolti i campionati regionali Baby. Per i lecchesi grandissimo exploit di Stefano Pizzagalli che nello slalom ha vinto il titolo regionale. Pizzagalli si è messo in evidenza anche nel gigante di sabato andando a prendersi il 3° posto.

Riavvolgendo il nastro della due giorni, nello slalom per il Lecco buona prova anche di Nicolò Corrado d’Alberto che chiude in 24^ posizione. Nel gigante, grande prova per Cesare Morelli che entra nella top ten ottenendo il 7° posto, bene anche d’Alberto che chiude in 56^ posizione. Nello slalom femminile, la migliore delle lecchesi è stata Cecilia Beretta 31^ a seguire Azzurra Corti 78^, Celeste Catelli 79^ e Anna Gualtieroni 91^. Nel gigante, molto bene Giulia Speranza che taglia il traguardo in 8^ posizione, quindi Cecilia Beretta 42^, Celeste Catelli 75^ e Anna Gualtieroni 85^.

Due vittorie e un terzo posto invece per lo Sci Club Lecco impegnato a Madesimo, sempre in provincia di Sondrio, in uno slalom gigante Fis Junior che si è disputato sabato (annullato quello di domenica). A vincere sono stati Ruggero Traniello e Linda Amidei artefici di due fare impeccabili. Sul podio femminile anche Giorgia Sala che ha fatto suo il 3° posto.

Sempre nella gara femminile, bene anche Eleonora Pizzi 23^, Vittoria Giacomelli 24^ e Elisa Bormolini 50^. Fuori Giulia Agazzi nella prima manche e tra i non partiti Clelia Milani. Nella gara maschile, buon 16° posto per Nico Picech seguito da Alessandro Pizzi 24°, Ivan Bertoldini 27°, Marco Balen 29°, Tommaso Vistali 36°, Martino Galli 37°, Luca Baragiola 45° e Giorgio Ferri 59°. Fuori nella seconda manche Riccardo Mariuzzo e Matteo Vaglio, mentre nella prima fuori Raffaele Monaco.