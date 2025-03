SCI CLUB LECCO: RICCARDO MARIUZZO PROTAGONISTA AI CAMPIONATI INGLESI

SANTA CATERINA (SO) – Sci Club Lecco protagonista anche ai Campionati Inglesi che si stanno svolgendo sulle nevi di Santa Caterina , che proseguiranno fino al 6 aprile.

Nel doppio appuntamento con la discesa libera di ieri, in evidenza Riccardo Mariuzzo che nella prima gara ha conquistato il 2° posto dietro l’inglese Owen Vinter, mentre nella seconda libera ha dettato legge vincendo la gara. Podio nella classifica Aspiranti per Raffaele Monaco che fa suo il 1° posto (9° assoluto). Quindi, prima gara che ha visto Mariuzzo chiudere in 2^ posizione, seguito da Raffaele Monaco 14°, Nico Picech 22° e Martino Galli 24°.

Nella seconda gara di giornata, vittoria di Riccardo Mariuzzo, 9° posto per Raffaele Monaco che gli è valso il 1° posto nella classifica Aspiranti, quindi 20° posto per Martino Galli e 22° per Nico Picech.

Nel Super G di oggi, lunedì, il migliore dei lecchesi è stato ancora Mariuzzo che ha chiuso in 6^ posizione, subito seguito da Monaco 7° e quindi Galli 24°. Purtroppo fuori Picech.

Nel Super G femminile, per il Lecco ottime prove di Vittoria Giacomelli 7^ e Giulia Agazzi 11^.