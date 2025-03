SCI CLUB LECCO: RICCI 3° NELLO SLALOM GIGANTE ALLA FINALE DEL GP U12

SELVA DI VAL GARDENA (BZ)/PEJO (TN)/LIMONE PIEMONTE (CN) – Applausi e tanti per Edoardo Ricci (in copertina) che sulle nevi di Selva di Val Gardena alle finali nazionali del GP Giovanissimi nella categoria Cuccioli (U12) , mercoledì scorso, ha conquistato un importante 3° posto nello Slalom Gigante.

Un grande risultato per un piccolo atleta che si è messo in evidenza, sfoderando una prestazione eccellente.

Buona prova anche per Filippo Guglielmo d’Alberto che ha chiuso in 47^ posizione.

Al femminile, molto bene Aurora Spinello che ha chiuso in 14^ posizione e Viola Pirisi in 84^.

“Siamo pienamente soddisfatti per le prestazioni dei nostri Cuccioli – fanno sapere dallo staff tecnico – Si sono comportati tutti alla grande. Un plauso speciale a Ricci che ha ottenuto un ottimo 3° posto”.

Protagonista sulle nevi di Pejo Raffaele Monaco che ha ottenuto due terzi posti nella classifica Aspiranti nei due Super G Fis in programma giovedì e venerdì, quest’ultimo valido anche come GPI.

Nella prima gara Monaco ha chiuso in 21^ posizione, mentre nella seconda ha tagliato il traguardo conquistando la 14^ posizione. Per lo Sci Club Lecco in gara anche Riccardo Mariuzzo rispettivamente 25° e 33° e Nico Picech fuori in entrambe le gare.

Al femminile, due prove in programma il 26. Nella prima gara ottimo 11° posto per Eleonora Pizzi, seguita da Sofia Parravicini 15^ e Vittoria Giacomelli 28^. Nella seconda gara valida anche come GPI, altro buon piazzamento per Pizzi che fa sua la 10^ posizione e per Parravicini 11^, poco più dietro Giacomelli 27^.

Conclusa venerdì anche la due giorni di sci sulle nevi di Limone Piemonte dove si sono svolte due gare maschili e due femminilie di Slalom Gigante Fis.

Per il Lecco, presente solo il team maschile rappresentato da Diego Bucciardini e Luca Bianchi. In evidenza Bianchi che nella gara di venerdì ha chiuso in 6^ posizione assoluta, conquistando il 3° posto nella classifica Giovani. Fuori invece Diego Bucciardini.

Nella gara di giovedì, buona prestazione per Bucciardini che ha chiuso al 14° posto, mentre Bianchi ha tagliato il traguardo in 17^ posizione.