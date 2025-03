SCI CLUB LECCO: SLALOM E LIBERA, PODI PREZIOSI IN VAL CASIES E A SARENTINO

VALLE DI CASIES/SARENTINO (BZ)– Porta bene il Trentino Alto Adige allo Sci Club Lecco che nel doppio appuntamento di Slalom Speciale di mercoledì vede vincere, nella prima delle due gare maschili in programma, Diego Bucciardini (in copertina), autore di un’ottima gara che gli ha permesso di mettere il piede sul gradino più alto del podio, subito seguiro da Andrea Bertoldini che conquista il 2° posto con soli 4 centesimi di distacco sul compagno di squadra.

Podio anche al femminile con Alessia Vaglio, la quale nella seconda della due gare in rosa, ha chiuso in 3^ posizione al termine di un’ottima performance. Nella prima sfida, Vaglio aveva già dato buoni segnali, chiudendo in 5^ posizione, nella gara vinta da Serena Stebler.

Tornando alle gare maschili, nella seconda gara, sfiorano ancora il podio i due lecchesi, con Bertoldini 5° posto e Bucciardini 7°.

Doppio impegno maschile e femminile con la velocità per i Giovani dello Sci Club Lecco in quel di Sarentino dove si sono svolte due Discese Libere una Fis GPI. Su tutti brilla la prestazione di Riccardo Mariuzzo che nella gara di ieri, venerdì, vince con grinta e determinazione al termine di una gara che lo ha visto in ottima forma.

“Siamo contentissimi per il risultato di Mariuzzo – commentano dallo staff tecnico – Vincere in una Discesa Libera è sempre una grande soddisfazione, ma siamo contenti per tutti gli atleti, anche per i più piccoli che si sono ben comportati e hanno potuto mettersi alla prova in questo tipo di gare per le quali allenarsi non è mai semplice”.

E così, partendo proprio dalla gara di ieri, Mariuzzo ha tagliato il traguardo stoppando le lancette del crono sul miglior tempo di 56”48. Più dietro Nico Picech 26°, Raffaele Monaco 31°, Martino Galli 69°, Tommaso Vistali 81°, Leo Lampugnani 82° e Marco Balen 84°.

Nella gara di giovedì, altra ottima prestazione di Mariuzzo che sfiora il podio chiudendo in 5^ posizione seguito da Monaco 40°, Picech 51°, Galli 60°, Vistali 89°, Lampugnani 91° e Balen 92°.

Nelle gare femminili, nella prima che si è disputata martedì 18, ottima prestazione di Eleonora Pizzi che fa suo l’8° posto, molto bene anche Vittoria Giacomelli 10^ e Sofia Parravicini 17^.

Mercoledì, nella seconda gara ancora una bellissima prestazione di Pizzi che chiude in 7^ posizione, quindi Vittoria Giacomelli 17^, fuori invece Parravicini.