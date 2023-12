SCI CLUB LECCO: SOFIA PARRAVICINI PROTAGONISTA AD ALLEGHE

ALLEGHE (BL) – Nella due giorni di Alleghe dedicata al Gigante femminile (due le gare FIS GPI in programma), Sofia Parravicini ha sfoderato due grandi prestazioni, vincendo nella gara di mercoledì 13 dicembre e ottenendo il secondo posto in quella di ieri, giovedì.

Due prestazioni eccellenti che fanno preannunciare per l’atleta dello Sci Club Lecco una stagione da protagonista. Riavvolgendo il nastro della due giorni alleghese, nella gara di mercoledì, Parravicini ferma il cronometro sul tempo di 2’28”60, mettendo in fila tutte le avversarie conquistando il primo posto assoluto e primo nella classifica GPI. In gara per lo SC Lecco anche Linda Amidei che chiude in 24esima posizione.

Nella gara di giovedì, Sofia Parravicini si piazza al secondo posto assoluto e al secondo GPI con il tempo di 2’25”39, alle spalle di Alessandra Bianchi che vince col tempo di 2’24”21. Fuori invece nella prima manche Linda Amidei.