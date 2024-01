SCI CLUB LECCO. SORRIDE DUE VOLTE BUCCIARDINI NEGLI SLALOM IN VAL PALOT

PISOGNE (BS) – Doppio successo per Diego Bucciardini in Val Palot dove si sono volti due Slalom Speciali FIS. Per il portacolori dello Sci Club Lecco sono arrivati altrettanti secondi posti a dimostrazione dell’ottimo stato di forma dello slalomista lecchese.

Nella gara di martedì Bucciardini ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’21”06 a 22 centesimi del vincitore, l’andorrano Axel Esteve. A chiudere il podio l’italiano Federico Romele con 57 centesimi di ritardo.

Per lo Sci Club Lecco ottima performance anche di Luca Bianchi che sfiora il podio chiudendo al 4° posto. Più dietro Ruggero Traniello 27°. Fuori nella prima manche Matteo Berera, Alessandro Pizzi, Giacomo Galli e Nico Picech.

Nella gara di ieri, mercoledì, altro exploit di Bucciardini che si ripete, salendo nuovamente sul secondo gradino del podio formando le lancette del cronometro sul tempo totale di 1’21”01. A fare meglio Alex Gimenez Rius al traguardo in 1’20”90. Chiude il podio l’armeno Gleb Mesesov in 1’21”10. Al 41° posto Nico Picech. Tutti fuori nella prima manche gli altri, quindi: Berera, Pizzi, Galli, Traniello e Bianchi.