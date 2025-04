SCI CLUB LECCO: TRE PODI IMPORTANTI AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

SAN PELLEGRINO/SAN GIOVANNI DI FASSA – Sulle nevi di San Pellegrino e San Giovanni di Fassa dal 2 al 5 aprile si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti.

Per lo Sci Club Lecco un grande risultato arriva nelle discipline veloci e tra i pali stretti. Nella Libera. Nicolò Molteni sfiora il podio chiudendo al 4° posto, mentre nel Super G si laurea vice campione italiano arrivando 2° con il tempo di 1’09”05 alle spalle di Giovanni Franzoso (1’08”07).

Nello Slalom invece, Diego Bucciardini (in copertina) è entrato nella top ten conquistando il 10° posto assoluto e vincendo la classifica Giovani. Sempre nello Slalom, Andrea Bertoldini 11° e Luca Bianchi (in copertina), grazie al 14° posto assoluto, mette anche lui il piede sul podio della classifica Giovani conquistando il 3° posto.

Al femminile, la migliore per il Lecco è stata Sofia Parravicini che ha chiuso in 22^ posizione, seguita da Alessia Vaglio 24^, Giorgia Sala 27^ e Linda Amidei 29^. Fuori nella prima manche Eleonora Pizzi.

Andando a ritroso, nello Slalom Gigante maschile di venerdì, buona prova di Andrea Bertoldini che chiude in 22^ posizione, seguito da Diego Bucciardini 25. Fuori invece Luca Bianchi. Al femminile, in programma il Super G con un’ottima Sofia Parravicini che chiude 12^ mentre Eleonora Pizzi è 17^.

Nel Super G maschile di giovedì, come anticipato Nicolò Molteni è stato autore di una grande gara chiusa sul podio al 2° posto. Più dietro, al 27° posto Riccardo Mariuzzo, mentre sono usciti Nico Picech e Raffele Monaco.

Nello Slalom Gigante femminile, la migliore delle lecchesi è stata Alessia Vaglio 31^, seguita da Pizzi 40^, Giorgia Sala 43 ^, mentre Parravicini è uscita.

Nella Libera con cui mercoledì si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti, un ottimo Nicolò Molteni sfiora il podio per pochi centesimi arrivando 4° col tempo di 1’18”62 a soli 23 centesimi di distacco dal podio, che ha visto al 3° posto Dominik Paris (1’18”39), al 2° posto Giovanni Franzoni (1’18”33) e al 1° Christof InnerHoffer (1’18”19). Quindi, per il Lecco, 30° posto per Raffaele Monaco, seguito da Riccardo Mariuzzo 32°. Fuori Picech. Nella Libera femminile: 17° posto per Eleonora Pizzi e 19° per Sofia Parravicini.