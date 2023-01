GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Ha accarezzato il sogno di un podio fino all’ultimo Tommaso Sala dello Sci Club Lecco nella gara di slalom di Coppa del Mondo che si è svolta ieri in Germania a Garmisch-Partenkirchen. Alla fine Sala si è dovuto ‘accontentare’ del sesto posto subito dietro all’altro azzurro Stefano Gross. A trionfare è stato invece il norvegese Henrik Kristoffersen.

Una gara fantastica per due manche eccezionali, in particolar modo la prima con Sala che ha fatto registrare il terzo miglior tempo. Poi nella seconda manche, altra performance meravigliosa che purtroppo non è bastata per salire sul podio, ma quello di Sala è comunque un risultato grandioso soprattutto se si considera le condizioni delle pista ‘Gudiberg’, rovinata dal passaggio degli atleti oltre che da clima per nulla invernale.

Sala ha chiuso la gara col tempo di 1’50”20. Come anticipato, quinto posto per Stefano Gross, quindi al quarto posto si è piazzato lo svizzero Daniel Yule. Sul podio al terzo posto con 1 secondo e 46 centesimi di ritardo il francese Clement Noel, al secondo posto l’austriaco Manuel Feller con 1 secondo e 22 centesimi di ritardo e al primo posto il norvegese Henrik Kristoffersen con il best time di 1’48”37.