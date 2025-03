SCI, COPPA DEL MONDO: MELESI SI QUALIFICA PER LE FINALI DI SUPERG

LA THUILE (AO) – Roberta Melesi accede alle finali della Coppa del mondo di sci alpino nella specialità del supergigante. La ballabiese domenica 23 marzo sarà quindi a Sun Valley, negli Stati Uniti, per l’ultima gara della stagione. Un risultato ottenuto grazie a un ventiduesimo posto (doveva rientrare tra i primi 25) nella classifica generale di specialità con 84 punti. Gli ultimi decisivi punti li ha conquistati con un ventunesimo posto a La Thuile, in Valle d’Aosta. Niente da fare invece per Asja Zenere

