BARDONECCHIA (TO) – Asja Zenere trionfa nel supergigante di Bardonecchia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino. Per la barziese di adozione si tratta del sesto successo nel secondo circuito mondiale, il terzo in superg. Ma soprattutto Zenere ha difeso e consolidato la leadership nella classifica generale di specialità: ora è a +64 punti sulla seconda, Sara Allemand.

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINA NEWS