SCI CULB LECCO: DUE ORI IN VALMALENCO, BENE MOLTENI IN COPPA DEL MONDO

CHIESA VALMALENCO/KITZBUHEL – Doppia gara di Super G questa mattina, sabato, a Chiesa Valmalenco, entrambe valide come Fis Junior Regionali. Per lo Sci Club Lecco si mettono in evidenza in particolar modo Eleonora Pizzi 2ª nella prima gara e 1ª nella seconda, Raffaele Monaco 3° nella prima gara e Riccardo Mariuzzo 1° nella seconda gara di giornata.Ma andiamo con ordine.

Nella prima gara femminile, insieme a Pizzi sfodera una superba prestazione anche Sofia Parravicini. Come anticipato, Pizzi sale sul secondo gradino del podio a parimerito con Giulia Mariani, mentre Parravicini sfiora il podio chiudendo in 4ª posizione. Bene anche Vittoria Giacomelli che conclude in 16ª posizione e poco più dietro Linda Amidei in 20ª. A seguire: Nella Pomoni 41ª e Aurora Cervini 44ª.

Nella gara maschile, Raffaele Monaco è autore di un’ottima gara grazie alla quale conquista il 3° gradino del podio nella classifica assoluta e il 1° in quella Aspiranti. Molto bene anche Riccardo Mariuzzo che sfiora il podio nella classifica generale arrivando 4° ed è 2° tra gli Aspiranti. Buona gara anche per Nico Picech che entra nella top ten facendo suo il 9° posto. Bene anche Giacomo Galli 19°, Ruggero Traniello 20°, Alessandro Pizzi 23°, Luca Bianchi 26°; più dietro: Diego Bucciardini 48°, Edoardo Carraro 51°, Giorgio Ferri 59° e Marco Balen 60°.

Nella seconda gara femminile, grande prestazione di Eleonora Pizzi che domina e conquista il 1° posto. Buona gara anche per Sofia Parravicini 11ª, quindi 14^ Vittoria Giacomelli (4ª Aspirante). A seguire: Linda Amidei 20ª, Nella Pomoni 40ª e Aurora Cervini 45ª.

Nella gara maschile, acuto di Riccardo Mariuzzo che mette tutti dietro alle spalle salendo sul gradino più alto del podio. Molto bene anche Raffaele Monaco che chiude in 6ª posizione (2° Aspirante), così come Nico Picech 10°, quindi Alessandro Pizzi 17°, Ruggero Traniello 18°, Giacomo Galli 22°, Luca Bianchi 25°, Diego Bucciardini 34° , Giorgio Ferri 54°, Marco Balen 60° e Edorardo Carraro 65°.

“Decisamente un’ottima giornata – commenta un sorridente Pierfrancesco Dei Cas, portavoce degli allenatori –. Abbiamo vinto due gare, abbiamo colto diversi podi anche nella classifica Aspiranti e, in generale, abbiamo ottenuto buonissimi risultati. Una giornata decisamente positiva per tutto lo Sci Club Lecco”.

Nel frattempo Kitzbuhel, partito con il pettorale numero 50, Nicolò Molteni nella Libera di Coppa del Mondo si è reso protagonista di un’ottima gara chiudendo sulla mitica Streif questa mattina ghiacciatissima con un buon 31° posto.

Un’altra bella prestazione per Molteni, sempre nella Libera sempre su questa celebre pista.

Per la cronaca, la vittoria è andata anche oggi al fenomeno francese Cyprien Sarrazin che chiude in 1’53”96, al secondo posto lo svizzero Marco Odermatt con 91 centesimi di ritardo e al terzo posto Dominik Paris con 1 secondo e 44 centesimi di ritardo.