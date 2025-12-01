SCI, GIGANTE COPPER MOUNTAIN: ZENERE PER LA PRIMA VOLTA NELLA TOP 10

COPPER MOUNTAIN (USA) – Asja Zenere centra un ottimo nono posto nel gigante di Coppa del Mondo a Copper Mountain, in Colorado negli Stati Uniti. La sciatrice barziese di adozione ha ottenuto il suo miglior piazzamento in carriera entrando per la prima volta nella top ten e risultando ancora una volta la migliore azzurra in gara.

La prestazione di Zenere arriva all’inizio della stagione, che avrà il suo momento clou con i prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Zenere ha chiuso la prima manche in dodicesima posizione, per poi recuperare tre posizioni nella seconda, dimostrando grande determinazione e sciata pulita. Soddisfatta Zenere a fine gara, che ha anche visto la possibilità di fare ancora meglio, dopo essersi trovata terza sul traguardo intermedio.