SCI: LECCO PROTAGONISTA IN EUROPA E AI CAMPIONATI GIOVANILI

LECCO – Le nevi norvegesi portano bene a Nicolò Molteni dello Sci Club Lecco, che nella due giorni di finali Coppa Europa delle gare veloci a Kvitfjell, si rende protagonista di due prestazioni, una nella Libera e una nel Super G, da applausi. Il ‘jet’ lecchese ottiene il 2° posto nella Libera di giovedì, mentre nel Super Gigante di venerdì vince condividendo il gradino più alto del podio con il tedesco Jacob Schramm al traguardo come Molteni con il tempo di 1’29”67.

Riavvolgendo il nastro della due giorni di Coppa Europa, nella Libera di giovedì Molteni chiude in 2^ posizione con il tempo di 1’30”89 sfoderando una prestazione maiuscola chiusa con 41 centesimi di ritardo sul vincitore, lo svizzero Livio Hiltbrand. Al terzo posto il liechtensteiniano Marco Pfiffner. Nella gara di venerdì, Molteni fa ancor meglio chiudendo al 1° posto in compagnia del tedesco Schramm entrambi al traguardo con il tempo di 1’29”67. Al 3° posto un altro azzurro, Giovanni Franzoni.

Al Sestriere, negli stessi giorni, sono andati in scena i Campionati Italiani Giovani di Slalom e Slalom Gigante, con tre atleti dello Sci Club Lecco ai nastri di partenza: Luca Bianchi, Diego Bucciardini e Andrea Bertoldini (in gara con la Squadra C della Nazionale). Nello Slalom Gigante, buone prove per Bertoldini e Bianchi che chiudono le rispettive gare in 11^ e 12^ posizione con Bianchi che sfiora il podio nella classifica GPI arrivando 4°. Un po’ troppi errori invece per BUcciardini che taglia il traguardo in 21^ posizione.

Nello Slalom, buonissime prestazioni ancora di Bertoldini e Bianchi. Il premanese chiude al 5° posto assoluto, mentre Bianchi nella prima manche fa registrare il quarto miglior tempo per poi concludere la gara in 6^ posizione assoluta e 2° nel GPI. Peccato invece per Bucciardini che a causa di una caduta nella 1^ manche compromette la gara finendo in 14^ posizione, pur facendo registrare il terzo miglior tempo nella seconda manche. “Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati di Bianchi e Bertoldini, peccato invece per Bucciardini a causa di qualche errore di troppo che ha condizionato gli esiti delle sue due prestazioni”, commenta il portavoce degli allenatori Pierfrancesco Dei Cas.

Si svolti poi tre giorni di sci a Bardonecchia, dove sono andate in scena quattro gare femminili Fis valide per il Grand Prix Italia Giovani alle quali ha preso parte Sofia Parravicini. Buone prestazioni per la portacolori dello Sci Club Lecco, che nei due Super G di mercoledì chiude in 7^ e 6^ posizione. Nello Slalom Gigante di giovedì, taglia il traguardo in 29^ posizione, mentre nello Slalom Speciale chiude in 14^ posizione.

In calendario all’Aprica anche quattro giorni di gare Fis Junior. In programma giovedì e venerdì due Slalom maschili e due femminili, mentre oggi e domenica gli atleti saranno impegnati in due gare maschili e due femminili di Slalom Gigante. Tra i pali stretti spiccano le prestazioni di Ruggerio Traniello che conquista il 2° gradino del podio, mentre Giacomo Galli vince nella classifica Aspiranti. Buoni risultati an che per Linda Amidei e Simone Tondale, ma andiamo con ordine. Nello Slalom femminile, la migliore delle lecchesi è stata Linda Amidei che fa sua la 5^ posizione, seguita da Vittoria Giacomelli 14^ e Clelia Milani 21^. Nella gara maschile, Ruggero Traniello sfiora il podio arrivando 4°, a 0,61 secondi dal primo (Mattia Cremaschini), facendo registrare il miglior tempo nella seconda manche). Giacomo Galli chiude in 5^ posizione assoluta a 72 centesimi di secondo dal primo, piazzamento che gli fa mettere il piede sul gradino più alto del podio della classifica Aspiranti. Quindi, Alessandro Pizzi 16°, Francesco Peccati 18°, Riccardo Mariuzzo 25°, Marco Balen 33° e Ivan Bertoldini 37°. Fuori nella prima manche Nico Picech, Simone Tondale, Raffaele Monaco ed Edoardo Carraro.