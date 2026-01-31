SCI: MELESI A UN PASSO DAL PODIO NEL SUPERG DI CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA (CH) – Il giorno dopo la discesa cancellata per scarsa visibilità e condizioni di sicurezza compromesse – tre cadute in sei atlete, Lindsey Vonn dolorante e a rischio Olimpiadi, la norvegese Monsen finita a terra, Brignone e Goggia che hanno preferito non partire – il superG di Crans-Montana ha riportato ordine e spettacolo.

E soprattutto ha messo in mostra una Roberta Melesi straordinaria, capace di chiudere quarta dopo aver mantenuto salda la prima posizione, battuta soltanto da una prova magistrale di Malorie Blanc, da una Sofia Goggia in versione dominante e dall’americana Breezy Johnson per soli 6 centesimi …

