SCI, MERAVIGLIA SALA: AD ADELBODEN SFIORATO IL PODIO IN COPPA DEL MONDO

ADELBODEN (CH) – Dopo due slalom in cui non è riuscito a ottenere la qualificazione per la seconda manche, terminando fuori dai trenta, clamoroso risveglio agonistico per il 28enne sciatore di Casatenovo Tommaso Sala giunto settimo oggi nello slalom di Coppa del Mondo sulle nevi svizzere di Adelboden.

Condizionato anche da un infortunio in Argentina nella fase di preparazione, Sala non era riuscito a trovare la giusta condizione e quando pareva diventare difficile trovare la quadra, ecco il risultatone odierno.

Terzo al termine della prima manche a 18 centesimi dal norvegese Atle Lie Mcgratt e a 23 dal leader Alexander Steen Olsen, Sala nel secondo tracciato non è riuscito a mantenere il podio perdendo quattro caselle e chiudendo come detto in settima posizione. Il secondo miglior risultato in Coppa del Mondo, dopo il sesto gradino colto a Kitzbuhel il 23 gennaio del 2022. Da rammentare anche l’undicesima moneta raccolta nello stesso anno alle Olimpiadi di Pechino. Un risultato che dà sicuramente morale al poliziotto casatese in vista dei prossimi appuntamenti.

Per la cronaca, la gara è stata vinta dall’austriaco Manuel Feller in 1’52” e 62 centesimi, secondo il norvegese Mcgrath a 23 centesimi, terzo Dominik Raschner; Sala settimo a 52/100 di secondo.

In chiusura ricordiamo che lo sciatore lecchese tornerà in pista domenica prossima (14) nello Slalom in calendario a Wengen ancora in territorio elvetico, vera patria dello sci alpino.

Alessandro Montanelli