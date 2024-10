SOELDEN (AUT) – Giornata da incorniciare per la sciatrice barziese d’adozione Asja Zenere, sulle nevi austriache di Soelden: all’esordio stagionale in Coppa del Mondo nel Gigante, in una gara dominata dall’eterna Federica Brignone, Asja arriva ventesima con un tempo totale di 2:19.21, risalendo due posizioni e riuscendo a conquistare punti. Nello specifico, la barziese ha ottenuto 23.46 punti FIS e 11 punti di Coppa …

