SCIOPERI DEL MARZO 1944: GIOVEDÌ 7 LE CELEBRAZIONI PER L’80° ANNIVERSARIO

LECCO – Anche quest’anno CGIL, CISL, UIL, ANPI, il Comune e la Provincia di Lecco celebrano l’anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944, durante i quali 26 tra operai e operaie lecchesi vennero arrestati e deportati nei campi di concentramento.

Il programma di giovedì 7 marzo prevede per le ore 8:30 la Santa Messa nella chiesa di Castello “SS. Martiri Gervaso e Protaso” di Lecco; alle 9:15 il ritrovo di istituzioni, associazioni, partiti e cittadini sul piazzale adiacente alla chiesa. Partenza del corteo per corso Matteotti e via Castagnera.

Alle 9:30 un momento di raccoglimento al Parco 7 Marzo di corso Matteotti con interventi di Mauro Gattinoni (sindaco di Lecco) ed Enrico Avagnina (presidente ANPI Provinciale di Lecco) e inaugurazione di una targa storica dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori deportati nei lager.

Alle 9:45 omaggio floreale alla lapide dei caduti in via Castagnera.

Alle 10 la cerimonia proseguirà nell’Aula Magna del Liceo Manzoni di Lecco in via XI Febbraio.

