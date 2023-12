SCIOPERO ALLA ‘GILARDONI VITTORIO’. “PER NOI LAVORATORI SOLO CARBONE”

MANDELLO DEL LARIO – “Solo carbone quest’anno sotto l’albero di Natale per i lavoratori della Gilardoni Vittorio”. Con questo slogan le Rsu della Gilardoni Vittorio Srl di Mandello, insieme a Fim Cisl e Fiom Cgil, hanno proclamato lo sciopero.

Ieri, mercoledì 13 dicembre, lavoratrici e lavoratori si sono astenuti per due ore e hanno mantenuto un presidio dinnanzi agli uffici di viale della Costituzione.

“L’iniziativa di mobilitazione – spiegano i sindacati – si rende necessaria a fronte delle scelte scellerata messa in atto dall’azienda in questi ultimi periodi sino a dichiarare formalmente la propria indisponibilità a riconoscere ai propri dipendenti l’erogazione del Premio di Risultato, dopo che questi si sono adoperati per il raggiungimento degli obbiettivi produttivi e di fatturato. Ma non finisce qui”.