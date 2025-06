SCIOPERO DEI TRENI DALLE 21 DI VENERDÌ: DISAGI ANCHE PER CHI USA TRENORD

MILANO – Dalle 21 di oggi, giovedì 19 giugno, fino alle 21 di domani, venerdì 20 giugno, è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà anche il settore ferroviario. L’agitazione, indetta da diverse sigle sindacali (USB, CUB, SGB e altre), si inserisce in una giornata che si preannuncia come un vero e proprio “venerdì nero” per la mobilità in Italia: saranno infatti a rischio treni, autobus, aerei, traghetti e servizi di trasporto locale, con possibili cancellazioni e ritardi diffusi12.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero nasce da una piattaforma rivendicativa che chiede aumenti salariali per contrastare l’inflazione, la riduzione dell’orario di lavoro, maggiori investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro, oltre a una presa di posizione per il cessate il fuoco in Palestina1.

Conseguenze per Trenord e il servizio in Lombardia

Sebbene il personale di Trenord non sia direttamente coinvolto nell’agitazione, lo sciopero potrà comunque avere ripercussioni anche sul trasporto regionale lombardo, compreso il territorio di Lecco.

Questo perché potrebbero verificarsi variazioni di percorso o cancellazioni legate all’adesione allo sciopero da parte del personale del gestore dell’infrastruttura RFI, che ha un ruolo chiave nella circolazione dei treni3.

Durante le 24 ore di sciopero, saranno garantiti i servizi minimi nelle cosiddette “fasce orarie protette”: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali. In queste finestre, circoleranno i treni inclusi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, consultabile sul sito di Trenord (www.trenord.it/trenigarantiti) e tramite l’app ufficiale3.

Fuori da queste fasce, è possibile che molti treni regionali, suburbani e anche il Malpensa Express subiscano cancellazioni o modifiche di percorso. I pendolari lecchesi sono quindi invitati a prestare particolare attenzione agli annunci nelle stazioni e alle informazioni in tempo reale sui canali digitali di Trenord3.

Diritti dei viaggiatori e informazioni utili

Chi dovesse rinunciare al viaggio a causa dello sciopero potrà richiedere il rimborso del biglietto (per i treni regionali fino alle 24 del giorno precedente lo sciopero; per i treni a lunga percorrenza e ad alta velocità fino all’orario di partenza previsto). In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti12.

Per tutte le informazioni aggiornate, Trenord invita a consultare il proprio sito, l’app e a seguire le comunicazioni diffuse nelle stazioni tramite monitor e annunci sonori3.

In sintesi

Sciopero nazionale dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 giugno.

Possibili cancellazioni e ritardi anche per i treni Trenord in Lombardia, inclusa la provincia di Lecco.

Garantite le fasce orarie 6-9 e 18-21 con servizi minimi.

Invito a verificare la circolazione in tempo reale e a consultare la lista dei treni garantiti.

Possibilità di rimborso o riprogrammazione del viaggio per i passeggeri coinvolti.

La giornata di domani, venerdì, si preannuncia complessa per chi si muove in treno: massima attenzione alle comunicazioni ufficiali e, se possibile, valutare soluzioni alternative per gli spostamenti1 3.

