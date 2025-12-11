SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE: IMPATTI SU TUTTI I SETTORI

LECCO – Lo sciopero generale indetto dalla CGIL per il 12 dicembre coinvolge Lecco con impatti su tutti i settori pubblici e privati, inclusi trasporti, scuola e sanità, per l’intera giornata lavorativa. A Lecco è prevista una manifestazione con ritrovo alle 9:30 in Largo Caleotto (centro Meridiana) e corteo verso Piazza Diaz davanti al municipio.​

Trasporti

Trenord ferma i servizi ferroviari regionali, suburbani e aeroportuali dalle 00:01 alle 21, con fasce garantite 6-9 e 18-21 per treni essenziali; viaggiano solo quelli in partenza prima dello sciopero con arrivo entro l’1. Lecco Trasporti garantisce bus urbani solo in fasce specifiche, con possibili disagi nel resto della giornata. Servizi extraurbani e verso Milano-Malpensa rischiano interruzioni, sostituiti da bus diretti in caso.​

Scuola e sanità

Scuole di ogni ordine e grado, inclusi asili e università, potrebbero chiudere per l’intera giornata a seconda delle adesioni locali, con comunicazioni dagli uffici scolastici. In sanità, possibili stop a visite ambulatoriali, esami e servizi amministrativi, garantiti solo emergenze e minimi essenziali.​

Manifestazione a Lecco

La CGIL Lecco organizza il corteo dalle 9:30 per contestare la Legge di Bilancio 2026, chiedendo aumenti salariali, stop precarietà e investimenti in welfare. Mobilitazioni simili in Lombardia amplificano i disagi regionali.