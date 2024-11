SCIOPERO GENERALE, PD: “SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI, IN PIAZZA NON C’È PRECETTAZIONE”

LECCO – “Condividiamo completamente le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi, anche a Lecco, sono scesi in sciopero contro le politiche del Governo. Sono stato con loro e con i sindacati in piazza e in corteo perché penso che sia molto importante essere a fianco di Cgil e Uil e di tutte le donne e gli uomini che rappresentano”, lo dice Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd e vicesegretario regionale dem, al termine della mattinata di manifestazione.

“Le politiche di questo Governo sono un vero disastro. Nel Paese serve una svolta vera che aumenti il potere d’acquisto di salari e pensioni, serve battersi contro i tagli alla sanità, ai Comuni, ai servizi sociali, all’istruzione, ai trasporti, servono politiche industriali ben diverse. Le lavoratrici e i lavoratori stanno lottando per questo e noi siamo al loro fianco, anche per ribadire che l’arroganza del Governo nei confronti del sindacato è grave e inaccettabile”, aggiunge il dem.

“Per questo esprimo la mia solidarietà a chi da decenni difende, tutela e conquista i diritti di lavoratrici e lavoratori. Sono sceso in piazza anche perché nessuno può pensare di cancellare con un provvedimento amministrativo, come la precettazione, il diritto a manifestare del sindacato”, conclude Fragomeli.