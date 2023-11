SCIOPERO GENERALE: VENERDÌ 17 FERMI TRASPORTI E SCUOLA, IL 24 CORTEO A LECCO

LECCO – Sciopero generale venerdì 17 novembre! Cgil e Uil hanno confermato l’iniziativa nonostante il Garante abbia chiesto una rimodulazione e il ministro Salvini minacci di precettare i lavoratori.

Escluso il trasporto aereo e limitato all’orario 9-13 il fermo per i Vigili del Fuoco, le categorie trasporti, pubblico impiego e scuola saranno invitate ad astenersi dal lavoro per tutta la giornata del 17. Venerdì 24 protesteranno invece le categorie igiene ambientale e nettezza urbana, lavanderie industriali e poste.

Il 17 novembre fermi dunque i treni da mezzanotte alle 23.59, con fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Il trasporto pubblico locale nelle città si fermerà per sei ore complessive in due blocchi da tre ore ciascuno, ferme 24 ore le navi così come i taxi. Stesso discorso per il trasporto merci e la logistica. Discorso a parte per Milano dove il trasporto pubblico sarà in servizio regolarmente: i lavoratori Atm hanno scioperato infatti venerdì scorso, 10 novembre, dunque manca l’intervallo minimo (dieci giorni) tra uno sciopero e l’altro.

A Lecco venerdì 24 la Cgil organizza un corteo con partenza alle 9 al Caleotto, nel piazzale della Meridiana nei pressi del monumento ai Caduto sul Lavoro, da lì si raggiungerà il Comune a piazza Diaz per congiungersi in presidio con la delegazione Uil. Nello stesso momento le segreterie provinciali saranno ricevute in Prefettura dal prefetto Pomponio a cui esporranno le ragioni sindacali dello sciopero generale.