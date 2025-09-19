SCIOPERO LOGISTICA CONTRO IL MASSACRO A GAZA, A LECCO ADESIONE ALTA

LECCO – In una giornata segnata dalla mobilitazione nazionale indetta dalla CGIL per denunciare il massacro in corso a Gaza, la FILT CGIL Lombardia ha deciso di estendere la durata dello sciopero a otto ore per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporto merci e logistica, ad eccezione dei comparti regolati dalla legge 146/90.

Fin dalle prime ore del mattino, a Lecco si è registrata una partecipazione significativa, con numerosi operatori che hanno aderito all’astensione dal lavoro. La risposta compatta del territorio “testimonia una forte sensibilità verso il dramma umanitario che si sta consumando in Medio Oriente e una volontà chiara di esprimere dissenso attraverso l’azione sindacale”.

La FILT CGIL Lecco sottolinea come questo sciopero non sia solo un gesto simbolico, ma un atto concreto di solidarietà internazionale e di richiesta di giustizia. Il sindacato ribadisce l’urgenza di un cessate il fuoco e di un intervento diplomatico che metta fine alle violenze.

“Il mondo del lavoro non può restare in silenzio di fronte a una tragedia che colpisce civili innocenti. La nostra adesione è un grido collettivo per la pace”, afferma la segreteria provinciale.

