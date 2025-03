SCIOPERO METALMECCANICI, TROGU: “CHIEDIAMO UN PASSO AVANTI A FEDERMECCANICA”

LECCO – Domani, venerdì 28 marzo, è confermato il nuovo sciopero nazionale di 8 ore proclamato unitariamente dai sindacati Metalmeccanici, per rinnovo del contratto di settore. Lo sciopero interessa anche i lavoratori delle province di Lecco, Como e Sondrio, con manifestazioni che venerdì si svolgeranno in tutte e tre le città.

A Lecco il corteo parte dal piazzale del centro Meridiana con arrivo all’Arlenico per il presidio di fronte all’azienda; ritrovo alle 9, partenza corteo alle 10.

“È il terzo sciopero nazionale indetto da novembre, a testimonianza che Federmeccanica non ha intenzione di discutere seriamente. Ora vogliamo un passo avanti dalla controparte sulle nostre proposte in materia di salario, orari di lavoro, formazione e sicurezza – dice Gabriella Trogu, segretario della UILM Lario – e che quindi Federmeccanica Assistal mettano nel cassetto la loro contro-piattaforma, per noi inaccettabile. Tornino al tavolo per una trattativa seria”.

“Sarà fondamentale ancora una volta un’ampia risposta da parte dei lavoratori, perché c’è in gioco il sistema di relazioni sindacali e dei rinnovi contrattuali del nostro Paese – rimarca Trogu – L’aumento salariale di 280 euro lordi nel triennio sono assolutamente una necessità per i lavoratori e per far partire i consumi nel nostro Paese”.

“Saremo ancora una volta in piazza – conclude il segretario della UILM Lario – per chiedere rispetto, riconoscimento economico e condizioni di lavoro adeguate. Il futuro industriale e occupazionale del territorio passa anche da qui”.

F.S.