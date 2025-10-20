SCIOPERO PERMANENTE ALLA MOV.ING. DI VALMADRERA PER IL PREMIO DI RISULTATO

VALMADRERA – I lavoratori della Mov.Ing. Srl, appaltatrice della FedEx con sede a Valmadrera, sono da oggi in sciopero permanente a seguito della decisione aziendale di negare il riconoscimento del Premio di Risultato per l’anno in corso, dopo mesi di trattative sindacali. Da ulteriori verifiche sono poi emersi casi di erroneo inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori e di mancata stabilizzazione di altri che ne avevano diritto.

Andrea Frangiamore, segretario generale della FILT CGIL Lecco e Sondrio, ha dichiarato: “I dipendenti della Mov.Ing. resteranno in sciopero finchè l’azienda non tornerà sui propri passi, garantendo quanto era stato concordato sul Premio di Risultato e sanando le posizioni lesive del Contratto Nazionale assunte nei confronti di alcuni lavoratori”.