SCIOPERO TRENI E BLOCCO LECCO-COLICO: WEEKEND DI DISAGI

LECCO – Fine settimana di passione per i pendolari e i viaggiatori del Nord Italia. Domani, venerdì 23 maggio, il settore ferroviario sarà attraversato da uno sciopero nazionale di 23 ore che coinvolgerà Trenitalia, Italo e Trenord, mentre da venerdì a domenica scatterà anche la chiusura totale della tratta Lecco-Colico per lavori programmati.

L’agitazione sindacale, proclamata dai sindacati autonomi USB e SGB, interesserà l’intera giornata di venerdì: dall’1 alle 23:59 treni regionali, a lunga percorrenza e servizi aeroportuali potranno subire cancellazioni o variazioni in tutta Italia. Il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord incrocerà le braccia per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo, la carenza di organico, l’aumento dei carichi di lavoro e la richiesta di maggiori investimenti in sicurezza e condizioni lavorative più dignitose.

Saranno comunque garantite le fasce orarie di maggiore affluenza, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni considerati essenziali. Gli elenchi dei servizi minimi garantiti sono consultabili sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie.