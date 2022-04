GRIGNA MERIDIONALE – Soccorsi in codice giallo in Grignetta per un alpinista di 61 anni. Lo sportivo è scivolato in un canalone poco dopo mezzogiorno. Immediatamente sono stati allertati gli operatori del 112 – Cnsas, Vigili del fuoco – mentre da Como è decollata l’eliambulanza. L’uomo si è procurato un trauma cranico con contusioni, necessario il trasporto all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.