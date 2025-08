SCOMPARSA LA MILITANTE LUCIA CAGLIANI, IL CORDOGLIO DELLA LEGA

LECCO – Daniele Butti, segretario provinciale della Lega, e il segretario cittadino Emanuele Mauri esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Lucia Cagliani, “storica militante e instancabile sostenitrice del movimento”.

“Lucia è stata, sin dagli albori del nostro partito sul territorio lecchese, una colonna portante – ricordano le segreterie lecchesi -, attivissima già dalla fine degli anni ’80, contribuendo con dedizione alla crescita del nostro progetto politico e rimanendo, fino agli ultimi giorni, punto di riferimento per tanti militanti e simpatizzanti.

Con la sua determinazione, il suo spirito combattivo e la sua instancabile partecipazione, Lucia ha incarnato i valori più autentici della nostra comunità, diventando una vera e propria colonna portante della Lega a Lecco”.

“La Segreteria Provinciale, i militanti e gli amici tutti si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore, certi che l’impegno e la passione di Lucia continueranno a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e condividere con lei tante battaglie.

Ciao Lucia, la tua Lega non ti dimenticherà mai”.

A ricordare Cagliani è anche il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza: “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Lucia Cagliani, storica militante della Lega Nord, figura appassionata e instancabile, che per anni è stata un punto di riferimento per la Lega lecchese.

Lucia si è sempre distinta per l’impegno e la partecipazione attiva in numerose battaglie politiche del nostro territorio. Ha dedicato con impegno la sua vita politica alla comunità lecchese, portando avanti le sue idee con determinazione e rispetto, incarnando i valori della politica fatta di radici e impegno quotidiano.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità e tra tutti coloro che hanno condiviso con lei un percorso fatto di ideali, battaglie e impegno quotidiano”.

Si uniscono al cordoglio Massimiliano Romeo, segretario regionale del Carroccio, e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli: “Esprimo il mio cordoglio e le mie condoglianze, e quelle di tutta la Lega Lombarda, per la scomparsa di Lucia Cagliani, nostra storica esponente di Lecco, leghista della prima ora e consigliere comunale nella sua città – dichiara Romeo -. Una di noi, una militante vera, che metteva tutto il suo cuore e tutta la sua passione per il suo territorio.

In questo momento di dolore ci stringiamo tutti intorno alla sua famiglia”.

Sono addolorato per la scomparsa di Lucia Cagliani – le parole di Calderoli – , una delle prime nostre militanti a Lecco, una di quelle che ci ha creduto fin dall’inizio.

Piango una di noi, un pezzo della nostra storia e della nostra battaglia politica”.

Anche il Comune di Lecco esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Cagliani, già consigliera comunale dal mese di giugno del 1993 al mese di maggio del 1997.

L’amministrazione comunale “ricorda con gratitudine il suo impegno civico e il suo contributo in una particolare fase di crescita della città ed esprime vicinanza alla sua famiglia”. Al momento di commiato, in programma domani, martedì 5 agosto alle 18 in via della Pergola 55, sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco.