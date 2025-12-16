SCOMPARSA SUOR PAOLA COLOMBO, STORICA PRESENZA A VALMADRERA

VALMADRERA – Domenica 14 dicembre, all’età di 89 anni, è mancata suor Paola Colombo, Suora Sacramentina presente a Valmadrera dal 1989 al 2015, quando per motivi di salute è stata trasferita a Colognola.

La città di Valmadrera, e in particolare le insegnanti della scuola dell’infanzia Gavazzi, la ricordano con tanto affetto e stima per il suo servizio con i bambini, che amava molto ed educava con dolcezza e fermezza. Era sempre vicina alle famiglie, specialmente le più bisognose, e tanta gente si raccomandava a lei perché pregasse per i loro bisogni.

“La superiora della nostra Casa di Riposo di Colognola – ricorda Suor Graziella Alborghetti, superiora della comunità di Valmadrera – mi ha detto che frequentemente parlava di Valmadrera e che desiderava tornarci perché l’amava tanto”.

“Una figura importante che ha fatto crescere molte persone di Valmadrera – la ricorda il sindaco Cesare Colombo -. La ricordo con la sua risata fragorosa, che sapeva coinvolgere e trascinare in tutte le situazioni”.

L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza manifestano il proprio cordoglio alla Comunità delle Suore Sacramentine e a tutti i familiari. I funerali si terranno mercoledì 17 dicembre alle 14.30 a Colognola.