VALMADRERA – Il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, suo amico personale e presidente della Lega Nazionale Dilettanti in Lombardia, nonché presidente della FIGC dal 2014 al 2018.

“Con lui ho avuto in comune la passione per la politica e per il calcio – ha detto Rusconi -. L’ho conosciuto da sindaco di Pontelambro, entrambi democristiani e poi nel 1999 ho sostenuto la sua candidatura a presidente del calcio regionale. È stato un grande difensore del calcio dilettantistico, tanto è vero che da presidente della Lega Dilettanti ho collaborato con lui per destinare, come relatore, una parte dei proventi dei diritti televisivi alle società dilettantistiche”.

“Anche da presidente nazionale della FIGC non mancava di ascoltare le esigenze di tutte le società sportive del territorio e, per questo motivo, era stato presente anche a numerose manifestazioni a Valmadrera e ai momenti più importanti della Polisportiva Valmadrera. Il mio è un ricordo pieno di gratitudine e riconoscenza per una persona generosa che con grande passione ha dedicato buona parte della sua vita al calcio dilettantistico lombardo”, conclude Rusconi.