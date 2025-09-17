SCOMPARSO A 79 ANNI IL COMMERCIALISTA CARLO MARIA COLOMBO

LECCO – Si è spento a 79 anni, dopo una lunga malattia, lo stimato commercialista lecchese Carlo Maria Colombo. Erede di un’importante tradizione familiare, aveva raccolto il testimone dal padre Achille Colombo, fondatore dello storico studio professionale ancora oggi operativo in piazza Mazzini.

Nel corso della sua carriera, Colombo ha avuto un ruolo centrale in numerose operazioni economiche di rilievo nel territorio lecchese. La sua competenza e visione lo hanno portato anche alla guida del Giornale di Lecco e di Telemontecarlo, di cui è stato presidente per diversi anni.

Colombo lascia la moglie Daniela. I funerali si terranno venerdì 19 settembre alle 11 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro in Sala, in piazza Wagner a Milano. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero Monumentale di Lecco, sua città natale.

RedCro