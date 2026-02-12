SCOMPARSO A 82 ANNI GABRIELE PEROSSI, STORICA FIGURA POLITICA LECCHESE

LECCO – È scomparso a 82 anni Gabriele Perossi, figura centrale nella politica lecchese tra la Democrazia Cristiana e Forza Italia.

Perossi si è spento all’Istituto Airoldi e Muzzi, dove era ricoverato da qualche tempo.

Politico di lungo corso e molto legato alla comunità di Comunione e Liberazione di Lecco, la sua prima esperienza in consiglio comunale risale al 1975, anno in cui venne eletto per la prima volta tra i banchi dell’assemblea cittadina. Dopo un periodo lontano dall’aula, tornò a Palazzo Bovara nel 1997, durante la giunta guidata da Lorenzo Bodega, e proseguì poi il proprio impegno anche con la sindaca Antonella Faggi. In entrambe le amministrazioni ricoprì la delega alle finanze e al bilancio.

Il suo percorso politico era iniziato giovanissimo nella Democrazia Cristiana, di cui divenne anche segretario cittadino. Successivamente ricoprì lo stesso incarico in Forza Italia.

Nel 2018 fece discutere la sua scelta di sostenere Giorgio Gori alle elezioni regionali lombarde, una decisione maturata sulla base di valutazioni personali pur senza rinnegare la propria storia politica nel centrodestra.

Perossi lascia la moglie Giovanna e i figli Francesca, Silvia, Alessandro e Paola.

I funerali si terranno sabato 14 febbraio alle 14:30 presso la Basilica di San Nicolò. al termine la salma sarà accompagnata al cimitero di Castello. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 12 febbraio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni.

Un appassionato ricordo di Perossi giunge dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza: “La scomparsa di Gabriele Perossi addolora profondamente la nostra comunità. Con lui Lecco perde un uomo che ha saputo unire impegno civile, passione politica, dedizione alla famiglia e una fede vissuta con coerenza e discrezione.

Figura centrale della vita amministrativa cittadina, ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio della comunità, ricoprendo con serietà e competenza il ruolo di consigliere comunale e, in particolare, di assessore al Bilancio, incarico svolto con rigore, equilibrio e costante attenzione al bene comune.

La sua militanza nella Democrazia Cristiana, di cui fu segretario cittadino, e successivamente in Forza Italia, testimonia un percorso politico vissuto con autentico spirito di servizio. Anche al di fuori degli incarichi ufficiali ha continuato a seguire con attenzione le vicende pubbliche, rimanendo un punto di riferimento per molti e offrendo consigli e sostegno con la consueta discrezione.

Ha lasciato un segno fatto di relazioni sincere e di dedizione concreta agli altri. Lecco perde oggi un amministratore appassionato, un uomo delle istituzioni e una figura stimata da tanti.

Alla moglie Giovanna, ai figli Francesca, Silvia, Alessandro e Paola e a tutti i familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza personale e istituzionale in questo momento di grande dolore”.