SCOMPARSO A 86 ANNI ALOISIO BONFANTI, STORICO GIORNALISTA LECCHESE

LECCO – È morto ieri, all’età di 86 anni, Aloisio Bonfanti, giornalista e scrittore che per oltre sessant’anni ha raccontato Lecco attraverso la carta stampata, la radio e la televisione. La notizia della scomparsa è stata comunicata durante la seduta del consiglio comunale cittadino, che ha osservato un minuto di silenzio.

Nato nel 1939 in un cortile di via Ghislanzoni, nel centro cittadino, Bonfanti aveva iniziato a scrivere nel 1960. Dal 9 dicembre 1965 era iscritto all’Ordine dei giornalisti; nel 2015 aveva ricevuto il riconoscimento per i cinquant’anni di professione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con il Giornale di Lecco, Il Giorno e La Provincia di Lecco, oltre che con numerose emittenti e testate locali, tra cui Tele Spazio, Tele Unica, Radio Superlecco e diverse realtà online. Tra il 1970 e il 1985 ha ricoperto anche l’incarico di addetto stampa del Comune di Lecco.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha ricordato Bonfanti sottolineandone il ruolo nella vita cittadina:

“Ci sono persone che non si limitano a raccontare una città: la custodiscono. Aloisio Bonfanti è stato questo per Lecco”.

Gattinoni ha ripercorso una carriera durata quasi sessant’anni: “Aloisio ha attraversato quasi sessant’anni di giornalismo, accompagnando Lecco nella sua evoluzione, nei suoi passaggi più difficili e nei suoi momenti di orgoglio”.

Il primo cittadino ha ricordato anche il metodo di lavoro: “Un pilastro dell’informazione locale, serio, preparato, rigoroso, profondamente innamorato del suo territorio. Ha lavorato nella carta stampata, in televisione e in radio, senza mai perdere il tratto che lo ha sempre contraddistinto: la presenza, la curiosità, il rispetto per le persone e per i fatti”.

E ha aggiunto: “In Comune, quando mancava un dettaglio, una data, una conferma, la domanda era sempre la stessa: “Chi lo può sapere? Chiama Aloisio”. E Aloisio sapeva. Sempre. E soprattutto c’era sempre”.

Bonfanti è stato testimone diretto di molti eventi che hanno segnato la storia lecchese, dalla frana del San Martino del 1969 alla consegna della medaglia d’argento al valor civile da parte del presidente della Repubblica Sandro Pertini. Accanto alla cronaca quotidiana, ha svolto un intenso lavoro di ricostruzione storica attraverso numerosi libri dedicati alla città e al territorio, tra cui Il vecchio borgo, Il lago di Lecco, Gli anni del boom a Lecco e Il cortile delle botti e dei sassi. Per il volume C.A.I. Lecco. Un secolo di storia 1874-1974 è stato nominato socio vitalizio del Club Alpino Italiano.

Un ritratto di Bonfanti emerge anche dalle parole del sottosegretario alla Presidenza di Regione Mauro Piazza: “Con la scomparsa di Aloisio Bonfanti, la città di Lecco perde non solo un giornalista di grande spessore, ma un testimone attento della sua storia e della sua comunità. La sua lunga carriera ha incarnato il valore civile dell’informazione, avvicinando le istituzioni ai cittadini e raccontando la città con passione, rigore e rispetto per le persone e per i fatti.”

“Bonfanti non è stato solo un cronista: attraverso i suoi libri, le trasmissioni televisive, le manifestazioni pubbliche e la presenza costante nelle strade e nelle piazze di Lecco, ha saputo incarnare il senso più alto del giornalismo, quello che dà voce alle persone, racconta la realtà senza filtri e rafforza il tessuto civile della comunità. La sua capacità di seguire eventi grandi e piccoli, tragici o gioiosi, ha reso i lecchesi più consapevoli della propria identità e della propria storia.”

“Il suo impegno è stato esempio di etica, dedizione e passione: valori fondamentali per chi sceglie di raccontare la vita di una città e dei suoi cittadini. Lecco oggi piange un uomo che ha saputo fare della cronaca quotidiana una forma di servizio civico, un modello che dovremo continuare a seguire.”

“Il ricordo di Aloisio Bonfanti resterà vivo nelle parole che ha scritto, nelle storie che ha narrato e nell’esempio di giornalismo civile e partecipativo che ha lasciato alla nostra comunità. Ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto va il mio più sentito cordoglio.”

Il ricordo di Bonfanti è stato affidato anche alle parole dell’assessore Emanuele Manzoni: “Nelle nostre chiacchierate, che era difficile definire interviste, emergeva una conoscenza profonda della città e l’affetto per questa porzione di mondo incastonata tra San Martino e Ponte Vecchio. Aloisio conosceva la “gente” di Lecco, pregi e difetti. E ne raccontava senza inchini e sempre con grande rispetto per le vicende umane”.

Manzoni ha ricordato il suo modo di dialogare: “Ogni tanto ti guardava e sembrava che un dettaglio del discorso lo avesse interessato particolarmente. Ma subito dopo correva verso altro. Ti lasciava con il dubbio. E poi ti salutava dicendoti “Alla prossima”. E quindi: “Alla prossima, caro Aloisio””.

Dal territorio è arrivato anche il pensiero di Antonio Rusconi, ex sindaco di Valmadrera, che ricorda “un grande amico, custode della storia culturale e politica di Lecco e del suo territorio”. Rusconi ha ricordato di aver conosciuto Bonfanti agli inizi del suo impegno politico: “Mai una parola fuori posto, anche quando aveva subito ingiustizie, mai parlare male di un collega, sempre sul posto a documentarsi in prima persona, mai fazioso. Sempre pronto ad aiutare con tutta la sua documentazione, senza chiedere nulla per sé. Anche per questo, uno che ci mancherà”.

Aloisio Bonfanti lascia la moglie Ebe e la figlia Marta. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto è giunto il cordoglio delle istituzioni e della comunità lecchese.

