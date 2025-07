SCOMPARSO A 90 ANNI GIUSEPPE CRIPPA, FONDATORE DI TECHNOPROBE

LECCO – È scommparso all’età di 90 anni Giuseppe Crippa, imprenditore, fondatore e presidente onorario dell’azienda Technoprobe, prima realtà in Italia dedicata alla microelettronica e in particolare alla produzione di probe cards per il test dei chip.

“Giuseppe – lo ricorda l’azienda – era un uomo pervaso da una inesauribile passione per la tecnologia e l’innovazione, da un’eccezionale visione imprenditoriale e da un profondo rispetto e amore per le persone. Figura straordinaria sotto ogni profilo – umano, professionale e di impegno sociale – ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’azienda, nel territorio in cui ha vissuto e operato, nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Per onorare lo storico fondatore, Technoprobe chiuderà simbolicamente tutti i propri stabilimenti nel mondo per 24 ore, dalle 6 di lunedì 7 alle 6 di martedì 7 luglio.

A ricordarlo anche Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione Lecco, componente del Direttivo Nazionale di Azione e della segreteria regionale di Azione Lombardia: “A nome di tutta la comunità di Azione e di Azione Lecco esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia dell’ingegner Giuseppe Crippa, un uomo che ha saputo fare la differenza per il nostro territorio e per l’Italia, fondando una realtà di cui andare orgogliosi.

Che il suo impegno sia da stimolo e da esempio a credere in progetti ambiziosi e a coltivarli con dedizione e lungimiranza”.

Lunedì 7 luglio, dalle 12 alle 19, sarà allestita una camera del commiato presso la sede della società in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 a Cernusco Lombardone, così da dare la possibilità di un ultimo saluto a tutti coloro che vorranno. Le esequie si terranno in forma privata.