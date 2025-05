LECCO – Ieri pomeriggio, a Rancio, è scappato il cagnolino Toy. È stato visto per l’ultima volta a Rancio, in zona Paradiso; la padrona presume che si trovi in zona Vallo a Rancio o a Laorca, le aree che conosce di più. Ha ancora il guinzaglio ma non più la medaglietta, ed è fornito di microchip.

Per qualsiasi informazioni utile contattare Elisa al 339/4690016.