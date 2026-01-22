SCOMPARSO A SOLI 58 ANNI ALBERTO LICINI, STORICO GOMMISTA

LECCO – La città di Lecco è stata colpita dalla notizia della morte di Alberto Licini, 58 anni, figura molto conosciuta per la lunga attività della sua famiglia nel settore degli pneumatici. La storia dei Licini, iniziata nel 1927 e proseguita attraverso tre generazioni, è legata alla storica rivendita di via Cimabue, nata dopo un primo laboratorio nel centro cittadino e ampliata dal padre Romano, che contribuì a consolidare il marchio nel mondo delle gomme.

L’azienda è stata nel tempo un punto di riferimento anche per il settore delle competizioni, soprattutto negli anni in cui i rally erano particolarmente seguiti a Lecco. Molti piloti sceglievano infatti di rifornirsi proprio dai Licini, portando sulle loro auto il noto logo di famiglia.

La morte di Alberto è arrivata in modo improvviso. Aveva da poco concluso il suo percorso lavorativo, segnando la fine di quasi un secolo di presenza continuativa dell’azienda al servizio degli automobilisti lecchesi.

Uno dei suoi grandi interessi era il ballo country. All’interno della vasta officina aveva ricavato uno spazio dedicato agli appassionati di questo genere, trasformandolo in un punto d’incontro per chi condivideva la stessa passione. Da questa idea era nata anche la “Licini Events”, realtà dedicata alla musica e al ballo in stile western.

Alberto lascia la moglie Elena e il figlio Andrea. I funerali si svolgeranno oggi, 22 gennaio, alle 9.45, nella chiesa parrocchiale di Belledo.