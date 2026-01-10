SCOMPARSO DA CALOLZIO UN 15ENNE: IN CORSO LE RICERCHE

CALOLZIOCORTE – La Prefettura di Lecco ha comunicato che dalla mattinata di ieri, 9 gennaio, è scomparso da Calolziocorte il quindicenne italoegiziano Momtaz Tawfek Abouel Mahasen Mohamed; accompagnato a scuola da un educatore della comunità che lo ospita, il giovane non vi ha più fatto rientro al termine delle lezioni.

Al momento della scomparsa, il 15enne indossava pantaloni sportivi neri, felpa nera, giubbotto senza maniche nero, scarpe sportive nere, cappellino e portava con sé un borsello. Ha occhi e capelli scuri e corporatura media.

Chiunque veda o venga in contatto con il minorenne è pregato di avvisare prontamente la Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte (al numero di telefono 0341.641069) o le altre forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche.