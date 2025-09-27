SCOMPARSO DA LECCO IL 15ENNE GABRIELE INVERNIZZI, IN CORSO LE RICERCHE

LECCO – Il 15enne Gabriele Invernizzi si è allontanato da casa sua, a Lecco, nella serata di ieri, venerdì 26 settembre.

Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava una felpa con cappuccio tuta nera, un piumino di colore nero con pelliccia al cappuccio e scarpe nere.

Le ricerche sono partite dopo la segnalazione raccolta dai carabinieri di Lecco, in contatto con la Prefettura.

Chiunque abbia notizie del giovane è invitato a contattare la stazione dei carabinieri di Lecco allo 0341/2621.

RedCro