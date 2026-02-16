SCOMPARSO FAUSTO CHIAPPA, SIMBOLO DEL BASKET: IL RICORDO DI CARPE DIEM

CALOLZIOCORTE – La Carpe Diem Calolziocorte esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Fausto Chiappa, figura di grande valore umano e sportivo, venuto a mancare all’età di 59 anni.

Il mondo della pallacanestro lecchese perde una persona appassionata, competente e generosa, che ha dedicato una parte importante della sua vita alla crescita del movimento cestistico del territorio. Dalla lunga esperienza da giocatore agli anni alla guida della Nuova Pallacanestro Olginate, Fausto ha sempre portato in campo e fuori un entusiasmo contagioso, una visione chiara e un impegno costante verso i giovani.

“Negli ultimi anni – commenta la società – abbiamo avuto il privilegio di collaborare con lui in diversi progetti dedicati al settore giovanile, apprezzandone la disponibilità, la serietà e la capacità di costruire ponti tra società e comunità. La sua passione per il basket, che definiva “lo sport di famiglia”, rimarrà un esempio per tutti coloro che hanno condiviso con lui un pezzo di strada. Alla moglie, ai figli e a tutti gli amici della NPO Olginate rivolgiamo un abbraccio sincero e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

La Carpe Diem Calolziocorte si unisce al ricordo di chi lo ha conosciuto e stimato, custodendo con gratitudine il segno che Fausto ha lasciato nel nostro sport e nel nostro territorio.