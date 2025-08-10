SCOMPARSO FELICE RUSCONI, MEMORIA FOTOGRAFICA DI VALMADRERA

VALMADRERA – È scomparso sabato sera, 9 agosto, Felice Rusconi, 84 anni; volto noto di Valmadrera, Rusconi era conosciuto per aver iniziato la sua attività lavorativa nel ristorante di famiglia, il “bar Roma”, dove si celebravano anche i matrimoni, ma soprattutto perché con la sua telecamera ha ripreso oltre vent’anni di vita pubblica, civile e parrocchiale a Valmadrera.

“Non vi era manifestazione pubblica dove la presenza di Felice non fosse determinante per conservare le immagini di una iniziativa di particolare importanza – ricordano dall’amministrazione – : dobbiamo a lui tanti momenti della vita parrocchiale, con monsignor Citterio, monsignor Stucchi, Don Silvano e Don Massimo, l’arrivo del cardinal Martini e del cardinal Tettamanzi, ma anche il presidente Scalfaro a Valmadrera per il titolo di Città, Mino Martinazzoli, Little Tony, Roberto Vecchioni, Arnoldo Foà, la firma per il gemellaggio con Chateuneuf les Martigues, i diversi anniversari delle società culturali e sportive di Valmadrera.

Un capitolo a parte meritano le tante “Serate dello Sport” che ha seguito, dove Felice si preparava da giorni prima, studiando i diversi campioni, da Dino Meneghin, a Gallinari, a Rossi, a Pizzul, a Suarez, a Franco Baresi, solo per citarne alcuni”.

Oggi la comunità di Valmadrera dispone di un patrimonio di immagini straordinario, grazie al lavoro generoso e gratuito di Felice. Donatore storico dell’Avis, era noto anche per la sua passione per la costruzione di un presepe artigianale, che nel periodo delle feste, trovava spazio lungo la via Roma.

Il sindaco Cesare Colombo partecipa al cordoglio dei familiari, ricordando l’impegno di Felice Rusconi, in particolare della figlia Clara, dipendente comunale.

L’assessore Antonio Rusconi così lo ricorda: “Felice, che qualcuno conosceva col soprannome di “Pippo”, mi ha accompagnato nei primi trent’anni della mia attività amministrativa: aveva l’orgoglio di essere valmadrerese, per cui ogni personalità che veniva a Valmadrera doveva essere ripresa dalla sua telecamera. Grazie Felice per la passione e l’amore con cui hai seguito la nostra comunità. Ha dimostrato come ogni cittadino può contribuire a migliorare la propria comunità”.

Felice Rusconi lascia le figlie Giulia e Clara e la moglie Regina. I funerali si svolgeranno martedì 12 agosto alle 15:30 presso la chiesa parrocchiale.