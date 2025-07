SCOMPARSO GIANCARLO VITALI, FONDATORE DI RADIO CRISTAL

LECCO – È scomparso all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia, Giancarlo Vitali, figura storica e fondatore della prima emittente radiofonica lecchese, Radio Cristal.

La radio nacque nel 1977 da un’idea condivisa con i tre amici Gigi Calvasina, Ennio Tavola e Giorgio Vassena, ispirati da una bottiglia di champagne Cristal. Dalla sua prima sede in via Bezzecca, l’emittente si distinse fin da subito per originalità e spirito pionieristico, conquistando la città con programmi come la diretta da 120 ore e le cacce al tesoro.

Nel 1981, Radio Cristal si trasferì in corso Martiri e Vitali ne divenne guida unica, avviando un periodo di modernizzazione e ampliamento. Ai suoi microfoni passarono in quegli anni diversi artisti noti come Gianni Morandi e Ivana Spagna, oltre che speaker agli esordi come un giovanissimo Antonio Albanese. L’evoluzione proseguì con nuovi studi nel 2002 e lo spostamento della sede a Malgrate nel 2011.

Da domani mattina alle 9, Vitali si troverà presso la casa funeraria Ferranti di Lecco; le esequie si terranno martedì 8 luglio alle 10:45 nella chiesa di Acquate, a Lecco.