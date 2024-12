SCOMPARSO IL GIORNALISTA RICCARDO BONACINA, UNA VITA PER IL VOLONTARIATO

LECCO – È scomparso questa mattina, a 70 anni, il giornalista lecchese Riccardo Bonacina. Firma della carta stampata dal 1985, Bonacina venne chiamato in Fininvest come caporedattore per preparare il primo TG delle reti private, “Studio Aperto”. Passato alla Rai nell’aprile 1991, fonda “Il coraggio di vivere”, la prima testata di informazione sociale che metteva in mostra il mondo dell’associazionismo.

Il 1994 fu un anno chiave per Bonacina: ad ottobre di quell’anno fondò il settimanale “VITA Non Profit Magazine”, oggi a cadenza mensile, e la Società Editoriale VITA, che si occupano entrambi di volontariato e mondo del non profit.

Tra gli altri progetti di Bonacina “Vitachannel”, nel 2004, con le due produzioni Vitamina e Senza fini di lucro, e nel 2005 “Communitas”, un mensile della società di mezzo. Nel 2000 ricevette l’ambìto riconoscimento “Il Premiolino” per la bontà giornalistica del settimanale “VITA” e nel luglio 2005 il prestigioso premio “Colomba d’oro per la pace”, promosso dall’Archivio Disarmo e dalla Presidenza della Repubblica.