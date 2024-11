SCOMPARSO L’80ENNE NATALE BUTTI, SI CERCA SULL’ADDA TRA CALOLZIO E OLGINATE

CALOLZIOCORTE – Apprensione per Natale Butti, 80enne residente a Calolziocorte che nel tardo pomeriggio di ieri, 5 ottobre, è uscito di casa sulla sua Fiat Panda bordeaux e non è più tornato.

L’anziano, originario di Civate e appassionato di pesca, è di corporatura robusta, alto circa 1 metro e 70 centimetri ed era uscito di casa con vestiti molto simili a quelli nella foto a destra.

La sua auto è stata ritrovata in via dell’Industria a Olginate, nelle vicinanze del fiume Adda, mentre l’anziano è tuttora disperso: i soccorsi si sono mobilitati già dalla scorsa notte, quando è stata utilizzata una potente torcia foroelettrica per illuminare l’area, mentre questa mattina i vigili del fuoco di Lecco stanno ispezionando le rive del fiume e del lago di Olginate, con l’aiuto dall’alto di droni e dell’elicottero Drago. Sul terreno sono in azione la squadra speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, le squadre nautiche ed un’unità di comando locale con personale Tas – Topografia applicata al soccorso.