SCONTA LA PENA, 22ENNE CONDANNATO DI NUOVO PER SPACCIO IN BRIANZA

LECCO – Spacciava nei boschi alle porte di Civate e nella zona di Annone Brianza, nuova condanna per il giovane marocchino M.M.. La prima sentenza con una pena di 2 anni e 9 mesi, passata in giudicato, era per fatti avvenuti sempre nei boschi tra l’hinterland di Lecco e la Brianza nel periodo 2016-2018. Il giovane era finito in carcere in un’operazione della Polizia di Stato.

Appena finito di scontare la pena, il giovane è tornato sul “territorio di lavoro” a spacciare ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Lecco nel 2024.

Oggi si è concluso il processo bis: il PM Mattia Mascaro ha chiesto 8 mesi di reclusione e 4mila euro di multa. Il giudice Giulia Barazzetta ha inflitto un anno di reclusione, 4mila euro di multa e la confisca dei soldi – proventi dello spaccio – trovati nella sua abitazione dispoendo che, dopo aver scontato la condanna, il 22enne venga espulso dall’Italia.