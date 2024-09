BALLABIO – Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì, alle porte di Ballabio. Il sinistro intorno alle 7:45 sulla SP n. 62, la Provinciale della Valsassina, protagoniste due autovetture con a bordo un 24enne e una signora di 59 anni.

Nel frontale tra i due mezzi la donna è rimasta ferita in modo lieve, in codice verde (dunque in condizioni “poco critiche”). Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, giunta dalla sua sede di Balisio.

