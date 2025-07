SCONTRO FRONTALE A BARZANÒ, FERITA UNA BIMBA DI 12 GIORNI

BARZANÒ – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Barzanò, dove una neonata di appena dodici giorni è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Intorno alle 17, due auto si sono scontrate frontalmente in via Primo Maggio, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivate tre ambulanze della Croce Verde di Bosisio e della Croce Rossa di Cantù e Monza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como.

Tra i coinvolti anche un 81enne ed una 78enne, le cui condizioni destano seria preoccupazione, e una donna di 27 anni, madre della neonata.

La 78enne, in condizioni più critiche, è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre gli altri feriti sono stati trasferiti in codice giallo a Monza o al Manzoni di Lecco.

I vigili del fuoco, giunti da Lecco e Merate, hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli.

