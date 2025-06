PESCATE – Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato allo scontro tra un’auto e una moto, avvenuto poco prima delle 11:10 all’ingresso dell’abitato di Pescate, in direzione Sondrio. Fortunatamente, l’impatto non sembra aver provocato gravi conseguenze per i coinvolti e per la viabilità.

Aggiornamenti su questa pagina.