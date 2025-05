SCONTRO TRA AUTO E MOTO A VERCURAGO, CODE SULLA LECCO-BERGAMO

VERCURAGO – Soccorritori chiamati ad intervenire intorno alle 7:15 di questa mattina, 14 maggio, per un incidente su via Roma a Vercurago, nei pressi del cimitero: per cause ancora da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio un 43enne, per cui si sono resi necessari i soccorsi: allertati i carabinieri del comando di Lecco, sul posto si sono recati, in codice giallo, i Volontari del Soccorso di Calolzio con un’ambulanza.

L’uomo è stato assistito per le prime cure ed è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni.

Il sinistro ha causato code e rallentamenti in entrambe le direzioni nell’orario di punta, compromettendo la viabilità.