SCONTRO TRA AUTO E MOTO IN CORSO MARTIRI, SUL POSTO L’AMBULANZA

LECCO – Incidente intorno alle 12:20 di oggi, 25 agosto, su Corso Martiri a Lecco: per cause ancora da chiarire, un’auto e una moto si sono scontrate, all’altezza del civico 120.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, tra cui una 55enne; sul posto un’ambulanza del Soccorso Mandellese in codice giallo e un’auto medica a supporto di uno dei coinvolti in condizioni meno gravi, in codice verde.

Sul luogo dell’incidente è presente la Polizia locale per effettuare i rilievi.

Intervento ancora in corso, aggiornamenti su questa pagina.